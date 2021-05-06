Глава МИД Туркменистана провёл встречу со спецпредставителем Генсека ООН по Центральной Азии

В ходе встречи были обсуждены текущие и перспективные направления сотрудничества с РЦПДЦА

В МИД Туркменистана состоялась встреча руководителя внешнеполитического ведомства Рашида Мередова со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман.

Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены текущие и перспективные направления сотрудничества с РЦПДЦА в свете недавно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии".