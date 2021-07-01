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Глава МИД Туркменистана провел переговоры с генеральным секретарем ОЭС

Глава МИД Туркменистана провел переговоры с генеральным секретарем ОЭС Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпуром, посетившим Ашхабад с официальным визитом.
В регионе
1 июля 2021 г. 14:06
Глава МИД Туркменистана провел переговоры с генеральным секретарем ОЭС

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпуром, посетившим Ашхабад с официальным визитом.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили вопросы деятельности ОЭС в рамках туркменского председательства в этом году. В частности, были рассмотрены ключевые аспекты реализации мер, разработанных туркменской стороной и нацеленных на совершенствование деятельности ОЭС. В их числе развитие торговой и инвестиционной деятельности в ОЭС, создание благоприятных условий для свободного перемещения товаров и услуг, а также активизации деятельности по созданию свободных зон торговли. Стороны отметили важность усилий Ашхабада по созданию новых торговых, транзитных и энергетических коридоров, в частности, с учетом необходимости поддержания транспортной стабильности в период чрезвычайных ситуаций.

Рашид Мередов и Хади Солейманпур подтвердили важность расширения культурно-гуманитарного сотрудничества между странами – участниками ОЭС, включая укрепление контактов в области науки, образования и спорта. В этой связи была отмечена необходимость усиления научно-исследовательского взаимодействия между странами организации для борьбы с пандемией.

В ходе переговоров было принято решение о присоединении Туркменистана к рамочному соглашению о торговом сотрудничестве стран – членов Организации экономического сотрудничества.

Подпись под соответствующим документом поставил министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров.

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