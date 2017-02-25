Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары участвовать в операции по освобождению города Ракка

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары участвовать в операции по освобождению сирийского города Ракка и всей территории Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, по словам Чавушоглу, Турция обсудила тему дальнейших шагов в Сирии с участниками международной коалиции, возглавляемой США.

Касаясь дальнейшего развития операции "Щит Евфрата", Чавушоглу отметил, что необходимо освободить и город Манбидж, где действуют силы самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. "Мы ожидаем от США шагов по выводу отрядов YPG из Манбиджа. Далее планируем операцию на Ракку", - сказал Чавушоглу.