Глава МИД Турции прокомментировал высказывание Папы Римского об открытии армяно-турецкой границы

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу прокомментировал высказывание Папы Римского об открытии армяно-турецкой границы. Как сообщает Report cо ссылкой на турецкое агентство Arca, Мевлут Чавушоглу по пути в Брюссель в самолете ответил на вопросы журналистов. Глава МИД Турции затронул также заявление Папы Римского об открытии границы.

"Заявление об открытии границы было просто желанием Папы. Мы тоже хотим, чтобы граница открылась, однако в армянском вопросе Турция всегда делает шаг, а из Армении не поступает ответа. Протянутая нами рука остается в воздухе", - заявил Мевлут Чавушоглу.

Отметим, что во время визита в Турцию Папа Римский Франциск выразил надежду на открытие армяно-турецкой границы.