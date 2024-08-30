Глава МИД Турции заявил об опасности ядерной войны из-за конфликта в Украине

Конфликт в Украине может перерасти в войну с применением ядерного оружия.

Конфликт в Украине может перерасти в войну с применением ядерного оружия.

Как передает Report об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Словении.

"К сожалению, в центре Европы третий год продолжается война между Россией и Украиной. Она несет в себе риск превращения в войну с применением ядерного оружия", - сказал он.

По словам Фидана, Турция выступает за скорейшее прекращение огня и начало переговоров о мирном урегулировании конфликта.

Турецкий министр также сообщил, что сейчас трудно предсказать все риски, которые несет украинский конфликт. "Нет ничего более гуманного, чем требование прекратить эту войну. Для этого необходимо начать переговоры. Переговоры также необходимы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение нашего региона в результате войны", - сказал Фидан.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает контакты со своими коллегами в России и Украине Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, выступая с предложениями, которые могут способствовать урегулированию конфликта.