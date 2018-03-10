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    Глава МИД Турции заявил о договоренности с США по стабилизации в Манбидже

    19 марта Мевлют Чавушоглу проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и США пришли к договоренности о стабилизации ситуации в сирийском Манбидже.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом глава внешнеполитического ведомства Турции сказал в интервью немецкой газете Zeit.

    "Сейчас мы договорились с американцами о стабилизации в Манбидже и городах, расположенных к востоку от Евфрата. Мы создали для этого рабочие группы", - заявил он.

    Министр отметил, что 19 марта он проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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