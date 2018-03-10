Глава МИД Турции заявил о договоренности с США по стабилизации в Манбидже

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и США пришли к договоренности о стабилизации ситуации в сирийском Манбидже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом глава внешнеполитического ведомства Турции сказал в интервью немецкой газете Zeit.

"Сейчас мы договорились с американцами о стабилизации в Манбидже и городах, расположенных к востоку от Евфрата. Мы создали для этого рабочие группы", - заявил он.

Министр отметил, что 19 марта он проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.