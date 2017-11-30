Глава МИД Турции: Президенту такой страны, как США, нужно выполнять данное слово

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Когда региону, в том числе и Килису грозила угроза, мы провели операцию "Щит Евфрата" и расчистили территорию от террористической группировки ИГ. В случае возникновения опасности для Турции, мы, не колеблясь, войдем в Африн или другой регион, и расчистим от террористов".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошедшей в Баку пресс-конференции, связанной с итогами трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана.

Глава МИД коснулся некоторых деталей телефонного разговора между президентами Турции и США: "В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент США Дональд Трамп заявил, что впредь его страна не будет отсылать YPG (сирийское крыло террористической группировки РПК - Report) оружие. Мы не вмешиваемся во внутренние дела США. Но если Пентагон не слушает Турцию, это нас интересует. Так как передаваемое им оружие создает для нас угрозу. Президенту такой страны, как США, нужно выполнять данное слово. Мы придаем этому большое значение и сдерживаем слово".