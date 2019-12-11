Глава МИД Турции: Мы можем закрыть военные базы в Инджирлик и Куреджик

"Если США применит к Турции предполагаемые санкции, мы закроем военные базы в Инджирлик, Куреджик".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом в интервью местному телеканалу заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если США применит к Турции предполагаемые санкции, тогда закроются военные базы в Инджирлик, Куреджик. Все возможно, я бы не хотел говорить, опираясь на гипотезы. Для нас в данном деле значимо не решение Конгресса, а шаги, которые предпримут власти. Мы оценим даже самые худшие сценарии и примем решение. Между "Ф-35" и "С-400" нет юридической или политической связи. США отвечают отказом на наши предложения. Если США отнесутся положительно к вопросу, мы ответим тем же. "С-400" – система обороны, а не нападения. Если мы не купим "Ф-35", будем рассматривать альтернативы - российский и другие рынки", - отметил министр.

По словам М.Чавушоглу, США вышли из зоны безопасности в Сирии: "Однако их связь с террористической РРK/YPG-PYD сохраняется. Их помощь данной террористической группировке - преступление. Это означает финансирование международного терроризма. На территории, где мы проводим антитеррористическую операцию, нет военных США. Мы там, чтобы бороться с терроризмом, и продолжим борьбу. Россия говорит нам, чтобы мы очистили территорию, если террористы не выйдут оттуда. Турция имеет право принимать меры против угрозы террора. У НАТО есть обязанность защищать Турцию".