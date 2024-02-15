Глава МИД Турции: Анкара поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины

Официальная Анкара поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины.

Официальная Анкара поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре.

По словам турецкого министра, на встрече глав МИД также обсуждалась ситуация в Абхазии и Южной Осетии: "Проблемы в этих регионах должны решаться на основе суверенитета и территориальной целостности Грузии. Сегодня мы вновь выразили свою твердую позицию по этому вопросу. Также обсудили вклад Турции в решение проблем".

Х.Фидан сообщил, что в ходе встречи стороны также выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, подчеркнув необходимость прекращения войны в этой стране.