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Глава МИД Турции: Анкара поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины

Глава МИД Турции: Анкара поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины Официальная Анкара поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины.
В регионе
15 февраля 2024 г. 17:16
Глава МИД Турции: Анкара поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины

Официальная Анкара поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре.

По словам турецкого министра, на встрече глав МИД также обсуждалась ситуация в Абхазии и Южной Осетии: "Проблемы в этих регионах должны решаться на основе суверенитета и территориальной целостности Грузии. Сегодня мы вновь выразили свою твердую позицию по этому вопросу. Также обсудили вклад Турции в решение проблем".

Х.Фидан сообщил, что в ходе встречи стороны также выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, подчеркнув необходимость прекращения войны в этой стране.

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Версия на английском языке Turkish FM: Ankara supports territorial integrity of Georgia and Ukraine
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: Ankara Gürcüstan və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir

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