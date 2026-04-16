    Глава МИД Румынии в скором времени посетит Армению

    В регионе
    • 16 апреля, 2026
    • 21:05
    Глава МИД Румынии в скором времени посетит Армению

    Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою в скором времени совершит визит в Армению.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в соцсети Х по итогам телефонного разговора с Цою.

    "В телефонном разговоре с моей румынской коллегой мы обсудили инициативы, направленные на углубление партнерства между Арменией и Европейским союзом, а также расширение нашей двусторонней повестки. Мы оба придаем особое значение укреплению экономической и транспортной взаимосвязанности. С нетерпением жду возможности приветствовать вас в Ереване в ближайшее время", - говорится в публикации армянского министра.

    Rumıniyanın XİN rəhbəri yaxın zamanda Ermənistana səfər edəcək

