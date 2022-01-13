Глава МИД России встретится с послами cтран СНГ

19 января состоится встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с аккредитованными в России послами тех стран, которые входят в Содружество Независимых Государств (СНГ).

19 января состоится встреча главы МИД России Сергея Лаврова с аккредитованными в РФ послами стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге журналистам.

На встрече также примет участие председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По словам Захаровой, в ходе мероприятия планируется подвести итоги совместной работы в рамках данной организации за прошлый год, обсудить ключевые направления взаимодействия на перспективу.

"Участники, по традиции, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня",- отметила официальный представитель МИД РФ.