Глава МИД России назвал три угрозы человечества в этом году

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал три угрозы человечеству. Как сообщает Report со ссылкой на news.ru, С. Лавров изложил свою позицию по самым важным вопросам международной повестки дня - украинскому кризису, отношениям России и Запада, глобальным угрозам.

В число основных вызовов безопасности министр назвал группировку "Исламское Государство" и эпидемию лихорадки Эбола.

По словам главы МИД, обе угрозы - боевики ИГ и Эбола - "грозят выйти далеко за их пределы, если не будут приняты необходимые меры". По мнению министра, необходимо принять меры по локализации боевиков и недопущению захвата ими новых территорий. Конечной основной задачей должна стать ликвидация господства боевиков на "значительных пространствах Ирака, Сирии".

Кроме Эболы и ИГ, по словам Лаврова, есть и "угроза геополитическая, связанная с очень легким отношением к международному праву". Как пояснил министр, речь идет о попытках США действовать не на основе заложенных в Уставе ООН принципов коллективной безопасности, а "путем навязывания всем и вся своих односторонних взглядов по принципу "что хочу, то и буду делать, и кто согласен, тот получит поощрение, а кто не согласен — будет подвергнут различным мерам принуждения". "Это серьезнейшая угроза миропорядку, попытка сохранить доминирующие позиции исторического Запада - в данном случае во главе с США - в мировой системе", - считает дипломат.