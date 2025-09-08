ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Глава МИД РФ назвал приоритеты Москвы на Южном Кавказе

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 13:58
    Глава МИД РФ назвал приоритеты Москвы на Южном Кавказе

    Главными приоритетами работы России на Южном Кавказе являются мир и сотрудничество, они никогда не менялись.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

    Министр также заявил, что российская сторона надеется на скорое возобновление взаимодействия стран Южного Кавказа и трех их соседей в формате "3+3".

    "Очень надеемся, что возобновится работа в рамках инициативы, которую в свое время Турция и Азербайджан выдвинули, а именно инициативы о создании платформы "3+3". Три страны Южного Кавказа – Армения, Азербайджан, Грузия – и три их больших соседа – Иран, Турция, Россия… Сейчас мы считаем, что самое время этот формат возобновить", – сказал российский министр, выразив надежду на скорую встречу.

    Sergey Lavrov Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı prioritetlərini açıqlayıb
    Russia's Lavrov outlines Moscow's priorities in South Caucasus

