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Глава МИД Латвии подал в отставку

Глава МИД Латвии подал в отставку Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку, он покинет пост 10 апреля.
В регионе
28 марта 2024 г. 15:49
Глава МИД Латвии подал в отставку

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку, он покинет пост 10 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

По его данным, глава внешнеполитического ведомства республики сообщил о том, что покинет пост, после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Сейм (парламент) проголосует за кандидатуру нового главы МИД уже 11 апреля.

Отставка министра связана со скандалом по поводу больших трат на перелеты латвийской делегации и самого Кариньша для участия в конференциях Евросоюза. Эти расходы финансировались из государственного бюджета и бюджета ЕС и стали самыми большими по сравнению с другими странами ЕС. Генеральная прокуратура республики начала расследование и впоследствии передала дело Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Кариньш был назначен на пост министра иностранных дел в сентябре 2023 года. В 2019-2023 годах он занимал должность премьер-министра балтийской республики.

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