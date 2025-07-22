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Глава МИД Ирана заявил о приостановке процесса обогащения урана в стране

Глава МИД Ирана заявил о приостановке процесса обогащения урана в стране Обогащение урана в Иране после ударов США по ядерным объектам пока не ведется, однако Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его вопросом национальной гордости.
В регионе
22 июля 2025 г. 00:52
Глава МИД Ирана заявил о приостановке процесса обогащения урана в стране

Обогащение урана в Иране после ударов США по ядерным объектам пока не ведется, однако Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его вопросом национальной гордости.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Fox News.

"Сейчас оно приостановлено, так как причинен серьезный ущерб, - сказал он. - Вместе с тем, очевидно, мы не намерены отказываться от обогащения, так как оно является достижением наших ученых, более того, теперь это вопрос национальной гордости".

Министр добавил, что в настоящее время Организация по атомной энергии Ирана оценивает масштабы ущерба ядерным объектам и состояние запасов обогащенного урана.

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Версия на азербайджанском языке İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırıb

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