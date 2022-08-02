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Глава МИД Ирана: Участники СВПД изучают предложение Борреля

Глава МИД Ирана: Участники СВПД изучают предложение Борреля Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе изучают проект мнений, подготовленный верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепем Бореле
В регионе
2 августа 2022 г. 00:52
Глава МИД Ирана: Участники СВПД изучают предложение Борреля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе изучают проект мнений, подготовленный верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепем Борелем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ИРНА.

"За последние четыре месяца мы обменялись посланиями через представителя Евросоюза с американской стороной по вопросу об отмене санкций (в отношении Ирана), и теперь мы подошли к моменту, когда Боррель подготовил проект мнений различных сторон в переговорах и представил его всем сторонам как предложение координатора Европейского союза", сказал Амир Абдоллахиян, добавив, что все участники изучают это предложение в своих столицах.

"Рамки переговоров, красные линии и цель, которую мы преследуем в переговорах ясны, и после того, как точки зрения были изучены экспертами, мы заявили о своей готовности в назначенное время делегации Ирана, «4+1» и США косвенно в Вене смогут более подробно следить за результатами любого соглашения", - добавил глава иранской дипломатии.

"Я хотел бы подчеркнуть, что мы серьезно относимся к достижению прочного, хорошего и устойчивого соглашения, и, если американская сторона проявит реалистичный подход и необходимую гибкость в возможных переговорах, достижение соглашения будет возможно", указал он.

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