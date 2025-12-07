Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Глава МИД Ирана посетит РФ и Беларусь в ближайшее время

    В регионе
    • 07 декабря, 2025
    • 12:18
    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в скором времени посетит Россию и Беларусь.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

    По его словам, Арагчи в рамках визитов проведет переговоры с высокопоставленными представителями этих государств.

    Аббас Арагчи МИД Ирана Беларусь Россия визит
    Elvis

    Лента новостей