Глава МИД Ирана посетит РФ и Беларусь в ближайшее время

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в скором времени посетит Россию и Беларусь.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

По его словам, Арагчи в рамках визитов проведет переговоры с высокопоставленными представителями этих государств.