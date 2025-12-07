İranın xarici işlər naziri yaxın vaxtlarda Rusiya və Belarusa səfər edəcək

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Region
    • 07 dekabr, 2025
    • 14:03
    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi tezliklə Rusiya və Belarusa səfər edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqayi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, A.Əraqçi səfərləri zamanı bu ölkələrin yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq.

