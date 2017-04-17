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    Глава МИД Ирана посетит Грузию

    В рамках визита состоится грузино-иранский бизнес-форум

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Грузию 17 апреля с двухдневным официальным визитом, сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ.

    Глава МИД Ирана проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, со своим грузинской коллегой Михаилом Джанелидзе и с министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария. 

    В рамках визита состоится и грузино-иранский бизнес-форум, который откроют министр иностранных дел Ирана и министр экономики Грузии.

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