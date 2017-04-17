Глава МИД Ирана посетит Грузию

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Грузию 17 апреля с двухдневным официальным визитом, сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ.

Глава МИД Ирана проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, со своим грузинской коллегой Михаилом Джанелидзе и с министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария.

В рамках визита состоится и грузино-иранский бизнес-форум, который откроют министр иностранных дел Ирана и министр экономики Грузии.