Глава МИД Ирана обвинил США в подготовке госпереворота в стране

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали "группу действий" по Ирану, чтобы свергнуть власть в стране, как это произошло в 1953 году, и предупредил о бесперспективности этой затеи.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ровно 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство (Мохаммеда) Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на следующие 25 лет. Теперь "группа действий" по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии. Больше никогда", — написал министр в своем Twitter-аккаунте.