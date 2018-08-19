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    Глава МИД Ирана обвинил США в подготовке госпереворота в стране

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали "группу действий" по Ирану, чтобы свергнуть власть в стране, как это произошло в 1953 году, и предупредил о бесперспективности этой затеи.

    Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Ровно 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство (Мохаммеда) Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на следующие 25 лет. Теперь "группа действий" по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии. Больше никогда", — написал министр в своем Twitter-аккаунте.

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