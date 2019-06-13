Глава МИД Ирана назвал крайне подозрительным инцидент с танкерами в Оманском заливе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал инцидент с танкерами в Оманском заливе подозрительным.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Ирана написал на своей странице в Twitter.

"Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный – слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром. Предложенный Ираном форум по региональному диалогу является необходимым", - написал Зариф.