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Глава МИД Ирана: Нападение на консульство в Дамаске является нарушением международных конвенций

Глава МИД Ирана: Нападение на консульство в Дамаске является нарушением международных конвенций Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил нападения на дипломатическую миссию в Сирии и расценил это как нарушение международного права.
В регионе
1 апреля 2024 г. 22:09
Глава МИД Ирана: Нападение на консульство в Дамаске является нарушением международных конвенций

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил нападение на дипломатическую миссию в Сирии и расценил это как нарушение международного права.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом он сказал в ходе телефонного разговора со своим сирийским коллегой Вейсалом Мегдадом.

"Из-за постоянных поражений армии израильского режима в секторе Газа и неспособности достичь своих амбициозных целей, Нетаньяху (премьер Израиля - ред.) полностью потерял душевное равновесие", - заявил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN başçısı: Dəməşqdəki konsulluğun binasına hücum beynəlxalq konvensiyaların pozulmasıdır

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