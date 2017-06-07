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    Глава МИД Ирана cегодня отправится в Турцию

    В ходе визита Мохаммад Джавад Зариф обсудит кризис вокруг Катара

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит сегодня столицу Турции, где обсудит кризис вокруг Катара, сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

    Наряду с ситуацией вокруг Катара, глава МИД Ирана обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу другие региональные проблемы.

    Напомним, что  5 июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

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