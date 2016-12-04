Глава МИД Ирана 5-6 декабря посетит Китай с официальным визитом

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф с 5 по 6 декабря будет находиться в Китае с официальным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

По его словам, Зариф прибудет в Пекин по приглашению своего китайского коллеги Ван И.

"Зариф и Ван И проведут первую ежегодную встречу глав МИД", - отметил дипломат.

Как отмечается в сообщении агентства, во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Иран в январе 2016 года обе стороны достигли договоренности создать формат таких ежегодных встреч в рамках углубления взаимного стратегического доверия.