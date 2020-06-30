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Глава МИД: Грузия не открывала границы для иностранцев

Глава МИД: Грузия не открывала границы для иностранцев

"Информация о том, что иностранные граждане пересекают границу Грузии, не соответствует действительности".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, границу могут пересекать только граждане Грузии, лица с двойным гражданством и члены их семей.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури также сообщил, что все границы страны закрыты для иностранцев.

Отметим, что соседняя страна закрыла свои границы для иностранных граждан с 18 марта из-за пандемии коронавируса.

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