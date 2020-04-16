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Глава МИД: Грузия направляет Азербайджану месседж за проявленную поддержку и солидарность

Глава МИД: Грузия направляет Азербайджану месседж за проявленную подде

"Тбилисская телебашня освещена цветами азербайджанского флага. Таким образом, Грузия посылает послание надежды, поддержки и солидарности Азербайджану, который борется с инфекцией COVID-19.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти слова в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалини.

"Мы все в одной лодке. И только вместе сможем победить", - сказал он.

МИД Азербайджана поблагодарил Грузию. 

"Грузия продемонстрировала солидарность с Азербайджаном, освещая национальный флаг на тбилисской телебашне. Спасибо, дружелюбная Грузия!", - говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

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