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Глава МИД: Грузия хочет, чтобы Южный Кавказ стал регионом стабильности

Глава МИД: Грузия хочет, чтобы Южный Кавказ стал регионом стабильности "Грузия хочет, чтобы Южный Кавказ стал регионом мира и стабильности".
В регионе
22 сентября 2021 г. 10:25
Глава МИД: Грузия хочет, чтобы Южный Кавказ стал регионом стабильности
Давид Залкалиани

"Грузия хочет, чтобы Южный Кавказ стал регионом мира и стабильности".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он отметил, что особое место в своем выступлении на Генассамблее ООН премьер-министр Грузии уделит призывам к безопасности в регионе: "Основной акцент будет сделан на роли Грузии в регионе, которая в последнее время становится все более заметной. В своем выступлении премьер-министр затронет очень интересные и важные моменты, связанные с нашей ролью в осуществлении посредничества и создании устойчивого мира на Южном Кавказе".

Отметим, что премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили выступит на 76-й сессии СБ ООН 24 сентября.

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Версия на английском языке David Zalkaliani: Georgia wants South Caucasus to turn into region of stability
Версия на азербайджанском языке David Zalkaliani: “Gürcüstan Cənubi Qafqazın sabitlik regionuna çevrilməsini istəyir”

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