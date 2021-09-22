Глава МИД: Грузия хочет, чтобы Южный Кавказ стал регионом стабильности

"Грузия хочет, чтобы Южный Кавказ стал регионом мира и стабильности".

"Грузия хочет, чтобы Южный Кавказ стал регионом мира и стабильности".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он отметил, что особое место в своем выступлении на Генассамблее ООН премьер-министр Грузии уделит призывам к безопасности в регионе: "Основной акцент будет сделан на роли Грузии в регионе, которая в последнее время становится все более заметной. В своем выступлении премьер-министр затронет очень интересные и важные моменты, связанные с нашей ролью в осуществлении посредничества и создании устойчивого мира на Южном Кавказе".

Отметим, что премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили выступит на 76-й сессии СБ ООН 24 сентября.