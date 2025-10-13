Глава МИД Грузии: Закон "О прозрачности" предотвратил реализацию скрытых планов

Закон о прозрачности предотвратил реализацию скрытых планов в Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в эфире передачи Imedi LIVE, комментируя деятельность неправительственных организаций (НПО).

По словам министра, некоторые НПО не представляют гражданское общество, а их деятельность носит разрушительный характер.

"Мы должны отделять понятие гражданского общества от того, о чем сейчас говорим. Эти организации не являются его лицом. Они финансируются из различных источников и действуют с деструктивными целями", - сказала Бочоришвили.

Министр отметила, что именно поэтому Закон "О прозрачности" не был воспринят рядом НПО: "Они выступали против него, потому что этот закон раскрывает их истинные цели. Мы неоднократно объясняли, что закон также направлен на защиту доноров. Если цель действительно заключается в содействии развитию демократии в Грузии, чего тогда скрывать?".

Бочоришвили подчеркнула, что нет логики в том, чтобы организация, ведущая добросовестную деятельность, пыталась это скрыть. По её словам, прозрачность позволила предотвратить реализацию скрытых планов в стране.

"Почему эти процессы должны происходить недемократическим образом? Всё это происходит под видом борьбы за демократию, хотя на самом деле не имеет к демократии никакого отношения. Это деятельность, направленная против демократического порядка", - добавила министр.