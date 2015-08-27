Глава МИД Грузии: визит Столтенберга демонстрирует поддержку НАТО

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Грузии Тамара Беручашвили завила, что визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Грузию является демонстрацией поддержки Грузии со стороны НАТО, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Генеральный секретарь НАТО прибыл в Грузию в среду вечером. Генсек проведет встречи с президентом, премьер-министром, спикером парламента Грузии и будет присутствовать на открытии совместного с НАТО учебного центра, которое состоится в четверг.

"Этот визит является явной демонстрацией поддержки Грузии со стороны НАТО и продолжением высокого уровня диалога. Мы рассмотрим широкий спектр процесса интеграции Грузии в НАТО и текущие реформы, проводящиеся в рамках процесса. Также обсудим детали того, как Грузия ведет подготовку к Варшавскому саммиту, рассмотрим вопрос безопасности в регионе, рассмотрим грузино-российские отношения", — заявила Беручашвили журналистам, добавив, что "визит также демонстрирует, что Грузия занимает особое место в повестке дня НАТО".

Открытие учебно-тренировочного центра в Грузии планируется в рамках пакета мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в НАТО, который был утвержден в ходе саммита альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года. В центре будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира" (PfP — Partnership for Peace). После "революции роз" с 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.