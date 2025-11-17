Глава МИД Грузии в рамках визита в Израиль встретится с Гидеоном Сааром
17 ноября, 2025
- 10:02
17-18 ноября состоится первый официальный визит министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в Израиль.
Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, в рамках этого визита она встретится с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.
В ходе визита Бочоришвили также встретится со спикером кнессета Амиром Оханой, министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Ави Дихтером.
Кроме того, грузинский министр посетит Иерусалимский православный патриархат и проведет встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III, а также возложит венок к мемориалу памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем".
