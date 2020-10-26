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Глава МИД Грузии: Процесс делимитации границ с Азербайджаном придет к логическому завершению

Глава МИД Грузии: Процесс делимитации границ с Азербайджаном придет к логическому завершению "Правительство Грузии приступило к активной работе по делимитации и демаркации государственных границ".
В регионе
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26 октября 2020 г. 16:03
Глава МИД Грузии: Процесс делимитации границ с Азербайджаном придет к логическому завершению

"Правительство Грузии приступило к активной работе по делимитации и демаркации государственных границ".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Министр назвал вопрос с границами тяжелым наследством: "Однако наше общество должно знать, что этот вопрос обязательно будет решен с учетом государственных интересов".

По словам Д.Залкалиани, определение границ очень важно, государственность и родина начинаются с границ: "Я уверен, что начатый нашим правительством процесс придет к логическому завершению. Это, безусловно, произойдет с учетом интересов Грузии и нашего стратегического партнера – Азербайджана".

Глава МИД отметил, что будут продолжены работы по определению границ и с Арменией: "Будет решен также вопрос делимитации и демаркации границ с Арменией".

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Версия на английском языке Georgian Foreign Minister: Process of border delimitation with Azerbaijan will come to a logical end
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı: “Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası prosesi məntiqi sona çatacaq”

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