Глава МИД Грузии: Процесс делимитации границ с Азербайджаном придет к логическому завершению

"Правительство Грузии приступило к активной работе по делимитации и демаркации государственных границ".

"Правительство Грузии приступило к активной работе по делимитации и демаркации государственных границ".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Министр назвал вопрос с границами тяжелым наследством: "Однако наше общество должно знать, что этот вопрос обязательно будет решен с учетом государственных интересов".

По словам Д.Залкалиани, определение границ очень важно, государственность и родина начинаются с границ: "Я уверен, что начатый нашим правительством процесс придет к логическому завершению. Это, безусловно, произойдет с учетом интересов Грузии и нашего стратегического партнера – Азербайджана".

Глава МИД отметил, что будут продолжены работы по определению границ и с Арменией: "Будет решен также вопрос делимитации и демаркации границ с Арменией".