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Глава МИД Грузии посетит Турцию

Глава МИД Грузии посетит Турцию Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани в ближайшее время посетит Турцию.
В регионе
8 февраля 2021 г. 19:16
Глава МИД Грузии посетит Турцию

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани в ближайшее время посетит Турцию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью Первому каналу заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.

По его словам, глава МИД примет участие в очередном заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Грузией, которое состоится в Анкаре.

Посол отметил, что за последние 30 лет отношения между двумя странами были очень интенсивными: “Наши отношения развиваются, и в настоящее время мы выходим на совершенно новый уровень. Турция - наш стратегический партнер, друг и сосед".

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