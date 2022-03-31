Глава МИД Грузии о намерении Южной Осетии присоединиться к России

Для Грузии неприемлемо говорить о референдуме на оккупированных территориях. Эта оккупация имеет не только политическую, но и юридическую оценку, данную Страсбургским судом.

Для Грузии неприемлемо говорить о референдуме на оккупированных территориях. Эта оккупация имеет не только политическую, но и юридическую оценку, данную Страсбургским судом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, в условиях оккупации любой референдум не будет иметь никакой юридической силы: "В частности потому, что сотни тысяч наших граждан были изгнаны в результате этнической чистки и лишены права вернуться в свои дома. Международное сообщество поддерживает нас в этом вопросе".

Говоря о попытках спровоцировать Грузию, глава МИД отметил, что этого допущено не будет: "Правительство Грузии привержено последовательной политике мира. Эта политика направлена на прекращение оккупации без применения силы. Мы не будем применять силу для восстановления нашей территориальной целостности. Эту позицию поддерживает и международное сообщество".