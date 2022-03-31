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Глава МИД Грузии о намерении Южной Осетии присоединиться к России

Глава МИД Грузии о намерении Южной Осетии присоединиться к России Для Грузии неприемлемо говорить о референдуме на оккупированных территориях. Эта оккупация имеет не только политическую, но и юридическую оценку, данную Страсбургским судом.
В регионе
31 марта 2022 г. 12:11
Глава МИД Грузии о намерении Южной Осетии присоединиться к России
Давид Залкалиани

Для Грузии неприемлемо говорить о референдуме на оккупированных территориях. Эта оккупация имеет не только политическую, но и юридическую оценку, данную Страсбургским судом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, в условиях оккупации любой референдум не будет иметь никакой юридической силы: "В частности потому, что сотни тысяч наших граждан были изгнаны в результате этнической чистки и лишены права вернуться в свои дома. Международное сообщество поддерживает нас в этом вопросе".

Говоря о попытках спровоцировать Грузию, глава МИД отметил, что этого допущено не будет: "Правительство Грузии привержено последовательной политике мира. Эта политика направлена на прекращение оккупации без применения силы. Мы не будем применять силу для восстановления нашей территориальной целостности. Эту позицию поддерживает и международное сообщество".

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