Глава МИД Грузии: Мы готовы обсуждать с ЕС самые сложные вопросы

Грузия готова обсуждать самые сложные вопросы, и это будет способствовать нормализации отношений с Европейским союзом.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По словам министра, чем больше стран осознают, что политика Европейского союза направляется неверно, тем очевиднее станет неизбежность диалога с Грузией. Она отметила, что страна неоднократно демонстрировала готовность к диалогу с ЕС и открыта к обсуждению самых трудных вопросов.

По словам главы МИД, решение об отсрочке намеченного на 21 ноября в Брюсселе диалога Грузия – ЕС по правам человека было принято Европейским союзом. Хотя это и не является желательным началом процесса, Грузия заинтересована в продолжении диалога.

"Мы не прекращали ни один диалог. Грузия готова обсуждать самые сложные вопросы, и это будет способствовать нормализации отношений с ЕС", - заявила Бочоришвили.

Министр сообщила, что процесс подготовки к встрече уже начался, и соответствующие структуры вели серьёзную работу. Однако заявления некоторых представителей Европейской службы внешних связей ЕС показали отсутствие намерения организовать диалог.

М. Бочоришвили также ответила на вопрос о том, стало ли причиной отмены встречи состав грузинской делегации. Она подчеркнула, что формирование делегации относится исключительно к компетенции грузинской стороны:

"Претензии к составу делегации необоснованны. Повестку дня определял не мы, а ЕС, и состав был сформирован из ответственных за соответствующие темы лиц".

Министр добавила, что ни один гражданин Грузии не подвергался санкциям со стороны ЕС и такого решения не принималось. В то же время переговоры, проведённые в Брюсселе и столицах стран ЕС, показывают, что подавляющее большинство государств-членов понимают важность диалога с Грузией и ожидали его проведения.