Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Глава МИД Франции завтра прибудет с визитом в Турцию

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 20:01
    Глава МИД Франции завтра прибудет с визитом в Турцию

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетит Турцию 27 января.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

    Информация о цели визита, предстоящих встречах и темах обсуждения не раскрывается.

    Fransa XİN başçısının Türkiyəyə səfər tarixi açıqlanıb
    French FM Barrot to visit Türkiye on Jan.27

    Последние новости

    21:00

    Заместитель постпреда Азербайджана при ООН: Мы считаем важным укрепление ECOSOC

    Внешняя политика
    20:43

    В Японии из-за непогоды погибли 16 человек, 120 пострадали

    Другие страны
    20:34

    Гутерриш: В мире верховенство международного права уступает место закону джунглей

    Другие страны
    20:19

    Генсек НАТО призвал ЕС снизить зависимость от США в плане обороны и безопасности

    Другие страны
    20:07

    Армения и Болгария обсудили реализацию проекта TRIPP

    Внешняя политика
    20:05

    В ОАЭ заявили, что не допустят использования своей территории для ударов по Ирану

    Другие страны
    20:01

    Гамбургский саммит Северного моря: Ветровая энергия для победителей

    Другие страны
    20:01

    Глава МИД Франции завтра прибудет с визитом в Турцию

    В регионе
    19:53

    СМИ: Президент Ирака намерен снять свою кандидатуру на второй срок

    Другие страны
    Лента новостей