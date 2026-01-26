Глава МИД Франции завтра прибудет с визитом в Турцию
В регионе
- 26 января, 2026
- 20:01
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетит Турцию 27 января.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.
Информация о цели визита, предстоящих встречах и темах обсуждения не раскрывается.
Последние новости
21:00
Заместитель постпреда Азербайджана при ООН: Мы считаем важным укрепление ECOSOCВнешняя политика
20:43
В Японии из-за непогоды погибли 16 человек, 120 пострадалиДругие страны
20:34
Гутерриш: В мире верховенство международного права уступает место закону джунглейДругие страны
20:19
Генсек НАТО призвал ЕС снизить зависимость от США в плане обороны и безопасностиДругие страны
20:07
Армения и Болгария обсудили реализацию проекта TRIPPВнешняя политика
20:05
В ОАЭ заявили, что не допустят использования своей территории для ударов по ИрануДругие страны
20:01
Гамбургский саммит Северного моря: Ветровая энергия для победителейДругие страны
20:01
Глава МИД Франции завтра прибудет с визитом в ТурциюВ регионе
19:53