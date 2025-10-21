Глава МИД Армении посетит Францию с рабочим визитом
В регионе
- 21 октября, 2025
- 20:46
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян завтра поедет с рабочим визитом во Францию.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Армении в соцсетях.
Согласно информации, в рамках визита, который продлится с 22 по 24 октября, Мирзоян примет участие в 4-й Mинистерской конференции по феминистской внешней политике, а также проведет ряд двусторонних встреч.
