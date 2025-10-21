Ermənistan XİN başçısı Fransaya işgüzar səfər edəcək
- 21 oktyabr, 2025
- 21:00
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan sabah Fransaya işgüzar səfərə gedəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Məlumata görə, oktyabrın 22-dən 24-dək davam edəcək səfər zamanı Mirzoyan Feminist Xarici Siyasət üzrə 4-cü Nazirlər Konfransında iştirak edəcək və bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirəcək.
