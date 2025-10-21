İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 21:00
    Ermənistan XİN başçısı Fransaya işgüzar səfər edəcək
    Ararat Mirzoyan

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan sabah Fransaya işgüzar səfərə gedəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    Məlumata görə, oktyabrın 22-dən 24-dək davam edəcək səfər zamanı Mirzoyan Feminist Xarici Siyasət üzrə 4-cü Nazirlər Konfransında iştirak edəcək və bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

    Ararat Mirzoyan Ermənistan Fransa
    Глава МИД Армении посетит Францию с рабочим визитом

