    Глава МИД Армении: Имеется договоренность с Турцией об увеличении числа авиарейсов

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 10:53
    Глава МИД Армении: Имеется договоренность с Турцией об увеличении числа авиарейсов

    Армения и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов между двумя странами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня на "Форуме Орбели 2025: построение мира и многостороннего сотрудничества".

    По его словам, ожидается, что авиарейсы в Турцию будут осуществляться и из Гюмри (второй по величине город Армении).

    В настоящее время авиарейсы осуществляются между Ереваном и Стамбулом.

    Арарат Мирзоян Армения Турция авиасообщение Гюмри
