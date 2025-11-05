Глава МИД Армении: Имеется договоренность с Турцией об увеличении числа авиарейсов
- 05 ноября, 2025
- 10:53
Армения и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов между двумя странами.
Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня на "Форуме Орбели 2025: построение мира и многостороннего сотрудничества".
По его словам, ожидается, что авиарейсы в Турцию будут осуществляться и из Гюмри (второй по величине город Армении).
В настоящее время авиарейсы осуществляются между Ереваном и Стамбулом.
