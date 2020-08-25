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Глава МАГАТЭ заявил о расширении сотрудничества с Ираном

Глава МАГАТЭ заявил о расширении сотрудничества с Ираном Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорилось расширять сотрудничество с Ираном.
В регионе
25 августа 2020 г. 13:31
Глава МАГАТЭ заявил о расширении сотрудничества с Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорилось расширять сотрудничество с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров в Тегеране с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

"Подход агентства не изменился, наше сотрудничество продолжается, и мы договорились его расширять", - цитирует Гросси агентство ISNA.

Он добавил, что "Тегеран и МАГАТЭ тесно и активно взаимодействуют с точки зрения инспекций и групп [специалистов] из агентства, которые посещают Иран".

Ранее официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что запланированы встречи Гросси с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел республики Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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