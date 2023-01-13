Глава МАГАТЭ считает тупиковой ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном зашла в тупик.
Как передает
Он выразил надежду на то, что ему удастся поехать в Иран.
"Тупик существует. Агентство и я лично не хотим оставлять этот политический вакуум вокруг столь изменчивого и опасного вопроса", - отметил он.
Иран, по словам Гросси, "продвигается в процессе обогащения урана, разрабатывает и строит все более совершенные центрифуги", что вызывает обеспокоенность. "Надеюсь, я смогу поехать в Тегеран. Я готов отправиться в поездку и начать все сначала, если это возможно, как можно скорее", - добавил гендиректор МАГАТЭ.