Глава МАГАТЭ считает тупиковой ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном зашла в тупик.

Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном зашла в тупик.

Как передает Report , об этом Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал в интервью ватиканской газете L'Osservatore Romano.

Он выразил надежду на то, что ему удастся поехать в Иран.

"Тупик существует. Агентство и я лично не хотим оставлять этот политический вакуум вокруг столь изменчивого и опасного вопроса", - отметил он.

Иран, по словам Гросси, "продвигается в процессе обогащения урана, разрабатывает и строит все более совершенные центрифуги", что вызывает обеспокоенность. "Надеюсь, я смогу поехать в Тегеран. Я готов отправиться в поездку и начать все сначала, если это возможно, как можно скорее", - добавил гендиректор МАГАТЭ.