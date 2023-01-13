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Глава МАГАТЭ считает тупиковой ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Глава МАГАТЭ считает тупиковой ситуацию вокруг иранской ядерной сделки Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном зашла в тупик.
В регионе
13 января 2023 г. 01:22
Глава МАГАТЭ считает тупиковой ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном зашла в тупик.

Как передает Report, об этом Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал в интервью ватиканской газете L'Osservatore Romano.

Он выразил надежду на то, что ему удастся поехать в Иран.

"Тупик существует. Агентство и я лично не хотим оставлять этот политический вакуум вокруг столь изменчивого и опасного вопроса", - отметил он.

Иран, по словам Гросси, "продвигается в процессе обогащения урана, разрабатывает и строит все более совершенные центрифуги", что вызывает обеспокоенность. "Надеюсь, я смогу поехать в Тегеран. Я готов отправиться в поездку и начать все сначала, если это возможно, как можно скорее", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

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Версия на азербайджанском языке AEBA-nın baş direktoru: “İranın nüvə sazişi ətrafında vəziyyət dalana dirənib”

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