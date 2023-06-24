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Глава Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК "Вагнер" в регионе

Глава Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК "Вагнер" в регионе Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передвижении колонн техники ЧВК "Вагнер" по территории региона.
В регионе
24 июня 2023 г. 17:38
Глава Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК Вагнер в регионе

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передвижении колонн техники ЧВК "Вагнер" по территории региона.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора, правоохранительные органы и власти области принимают все необходимые меры безопасности.

"Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие", - написал глава региона в Telegram-канале.

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