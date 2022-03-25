Глава Харьковской ОВА: ВС Украины сбили два российских самолета возле Изюма

Украинские военные сбили два российских самолета возле Изюма.

Украинские военные сбили два российских самолета возле Изюма.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне Харькова, также сбили ракету.

"За минувшие сутки российские войска нанесли 55 ударов. Зафиксировали повышенную активность "Градов", "Урагана" – около 240 раз. Вечером противник дважды обстрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО) терминал аэропорта Харькова. В городе Дергачи повреждена гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие", - написал Синегубов.

Он отметил, что ВСУ уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшего в направлении Харькова.