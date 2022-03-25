Глава Харьковской ОВА: ВС Украины сбили два российских самолета возле Изюма

Украинские военные сбили два российских самолета возле Изюма.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
По его словам, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне Харькова, также сбили ракету.
"За минувшие сутки российские войска нанесли 55 ударов. Зафиксировали повышенную активность "Градов", "Урагана" – около 240 раз. Вечером противник дважды обстрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО) терминал аэропорта Харькова. В городе Дергачи повреждена гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие", - написал Синегубов.
Он отметил, что ВСУ уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшего в направлении Харькова.