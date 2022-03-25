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Глава Харьковской ОВА: ВС Украины сбили два российских самолета возле Изюма

Глава Харьковской ОВА: ВС Украины сбили два российских самолета возле Изюма Украинские военные сбили два российских самолета возле Изюма.
В регионе
25 марта 2022 г. 12:47
Глава Харьковской ОВА: ВС Украины сбили два российских самолета возле Изюма

Украинские военные сбили два российских самолета возле Изюма.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне Харькова, также сбили ракету.

"За минувшие сутки российские войска нанесли 55 ударов. Зафиксировали повышенную активность "Градов", "Урагана" – около 240 раз. Вечером противник дважды обстрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО) терминал аэропорта Харькова. В городе Дергачи повреждена гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие", - написал Синегубов.

Он отметил, что ВСУ уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшего в направлении Харькова.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu İzyum yaxınlığında Rusiyanın iki qırıcısını vurub

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