Глава грузинского МИД пообещал продолжить диалог с Россией

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Тбилиси считают важным продолжение диалога с Москвой, в том числе, в формате "Абашидзе-Карасин", главной задачей для правительства Грузии остается восстановление территориальной целостности страны, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Диалог спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с замглавы МИД России Григорием Карасиным принес определенные результаты. Вместе с тем, не следует рассчитывать, что за один-два дня будут решены значительные проблемы, сказал Квирикашвили в воскресенье в интервью Общественному телевидению Грузии.

"Естественно, что для страны, у которой нарушена территориальная целостность и имеется проблема оккупации, значение внешней политики в деле деокуппации и восстановления территориальной целостности, ни в коем случае не является второстепенным", - заявил Квирикашвили.

По его словам, "формат диалога с Россией, в том числе коммуникация "Абашидзе-Карасин" обязателен".

"В формате "Абашидзе-Карасин" рассматриваются гуманитарные и экономические вопросы. Расширение этого формата, думаю, невозможно, поскольку дальше этого - политические вопросы, для которых существует Женевский формат, который мы максимально должны постараться сохранить и сделать более эффективным", - сказал Квирикашвили. При этом министр подчеркнул, что продолжение диалога, даже с самым трудным оппонентом, "намного важнее, нежели выход из коммуникации".

"Поэтому и есть у нас эти форматы, и ни в коем случае я не приму критику, что эти форматы не должны быть. Особенно, когда речь идет о формате "Абашидзе-Карасин", который обязательно должен быть сохранен", - подчеркнул глава грузинского МИД.