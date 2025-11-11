Глава ГКНБ: Кыргызстан отведет тяжелое вооружение от границы

Отныне никакого тяжелого вооружения на границе Кыргызстана больше не будет.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев на пограничной заставе "Карамык" в Чон-Алайском районе.

Глава госкомитета отметил, что со всеми соседними государствами вопросы границ уточнены: "Больше нет спорных участков. Доходило и до вооруженных столкновений. Сколько погибло наших героев - пограничников, которые охраняли границу и нашу землю? Надеюсь, теперь таких столкновений не будет, потому что нет предмета для спора", - сказал он.

В этой связи Ташиев заявил, что полностью пересматриваются правила применения огнестрельного оружия и их численность в Вооруженных силах, в том числе среди пограничников.

"Пограничники теперь не будут использовать тяжелое вооружение и тяжелую технику. Мы убираем все это по согласованию с соседними государствами. На вооружении останется только легкое стрелковое оружие", - сказал он и добавил, что служба облегчается и переходит в облегченный режим.