Глава ФСБ: Турция помогла России предотвратить теракт

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Российские спецслужбы предотвратили два теракта в новогодние праздники благодаря информации, полученной от США и Турции.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом в ходе московской конференции по международной безопасности заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Он отметил, что в прошлом году США своевременно предупредили Россию о том, что в Санкт-Петербурге готовится теракт во время новогодних праздников.

«В это же время удалось предотвратить ещё одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров», — рассказал Бортников.

"В минувшем году в России предотвращены 25 терактов, совершены четыре, все они координировались через мессенджеры", - добавил директор ФСБ.



