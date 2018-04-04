 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава ФСБ: Турция помогла России предотвратить теракт

    В прошлом году в России предотвращены 25 терактов, совершены четыре
    © Sputnik / Aleksey Nikolsky

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Российские спецслужбы предотвратили два теракта в новогодние праздники благодаря информации, полученной от США и Турции.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом в ходе московской конференции по международной безопасности заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

    Он отметил, что в прошлом году США своевременно предупредили Россию о том, что в Санкт-Петербурге готовится теракт во время новогодних праздников.

    «В это же время удалось предотвратить ещё одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров», — рассказал Бортников. 

    "В минувшем году в России предотвращены 25 терактов, совершены четыре, все они координировались через мессенджеры", -  добавил директор ФСБ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi