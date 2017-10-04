Глава ФСБ России: Главы ИГИЛ планируют создать новую всемирную террористическую сеть

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Лидеры ИГИЛ и других террористических организаций ставят задачу по созданию новой всемирной террористической сети.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ России.

"Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и других примкнувших к ней МТО (международных террористических организаций) в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети", - заявил А. Бортников.

"Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов", - подчеркнул глава ФСБ.

Он также отметил, что наиболее интенсивно бандиты перемещаются на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГИЛ и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию, а также совершать атаки и против России.