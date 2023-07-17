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Глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC

Глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).
В регионе
17 июля 2023 г. 12:10
Глава Евросовета решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и CELAC

Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник испанская газета Vanguardia.

Третий по счету саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали.

"Хотя ...Владимир Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать", - передает издание.

Как отмечает газета со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, Украина займет "видное место" в дискуссиях лидеров, например, при обсуждении продовольственной безопасности.

"Саммит станет возможностью послушать наших партнеров страны Латинской Америки и Карибского бассейна о том, как положить конец конфликту", - цитирует издание неназванных чиновников.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Şarl Mişel Zelenskini Aİ sammitinə dəvət etmək fikrindən daşınıb

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