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Глава Еврокомиссии провела телефонный разговор с Зеленским

Глава Еврокомиссии провела телефонный разговор с Зеленским Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
27 февраля 2022 г. 23:38
Глава Еврокомиссии провела телефонный разговор с Зеленским

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала У.фон дер Ляйен.

"Я только, что разговаривала с президентом Украины Зеленским, который ведет отчаянное сопротивление против российской оккупации. Объяснила ему решительные и срочные меры, которые мы предприняли для поддержки обороны, экономики и беженцев Украины, а также новые санкции против России и Беларуси", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri ilə Zelenski arasında telefon danışığı olub

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