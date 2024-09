Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети "Х".

"Скоро начнется отопительный сезон, и Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее усилиях. Я приехала сюда, чтобы обсудить поддержку Европы, прогресс по кредитованию G7", - отметила она.