​Глава ЦИК Азербайджана: Порядок и принципы голосования в Узбекистане полностью соответствуют демократическим стандартам

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Порядок и принципы голосования в Узбекистане полностью соответствуют демократическим стандартам". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на "Новости Узбекистана", заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов в ходе встречи в нижней палате парламента 28 марта.

В ходе встречи стороны обсудили осуществляемые в Республике Узбекистан демократические реформы, в частности речь шла о внесенных в Конституцию изменениях, связанных с распределением полномочий между президентом, парламентом, правительством и судебной властью, в результате чего значительно повысилась роль и значимость Олий Мажлиса в системе органов государственной власти.

Участники встречи отметили, что изменения и дополнения, внесенные в Конституцию и избирательное законодательство, направленные на дальнейшую демократизацию и либерализацию избирательного процесса, законодательно усилили роль парламента и политических партий.

М.Панахов особо подчеркнул, что подготовительная работа в избирательных округах, порядок и принципы голосования полностью соответствуют демократическим стандартам.

Напомним, сегодня в Узбекистане проводятся президентские выборы. На 10:00 по местному времени в голосовании приняли участие 7 млн. 601,4 тыс. человек, или 36,55% зарегистрированных избирателей, в связи с чем ЦИК страны признал выборы состоявшимися. Итоговые результаты выборов будут обнародованы 30 марта.